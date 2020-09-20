نابولي يبدأ الدوري الإيطالي بثنائية ميرتينز وإنسييني

المصدر: وكالات

استهل فريق نابولي مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز على مضيفه بارما 2-صفر اليوم الأحد في المرحلة الأولى للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز جنوى على ضيفه كروتوني 4-1.

وسيطر نابولي على مجريات اللعب في الشوط الأول لكن دون فرص حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

وحسم نابولي الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم البلجيكي درايس ميرتينز بهدف في الدقيقة 64 مستغلا التشتيت الخاطئ للكرة من جانب مدافع بارما سيموني ياكوبوني.

وأضاف لورينزو إنسييني الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 77 بتسديدة قوية لم يستطع لويجي سيبي حارس بارما التعامل معها.

وحقق جنوى فوزا كبيرا 4-1 على ضيفه كروتوني في بداية مشواره في البطولة هذا الموسم.

وتقدم جنوى مبكرا عن طريق ماتيا ديسترو في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميله جوران بانديف الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، غير أن إيمانويل ريفيري قلص الفارق بتسجيله هدفا لكروتوني في الدقيقة 28.

وأعاد ديفيد زاباكوستا فارق الهدفين بتسجيله الهدف الثالث لجنوه في الدقيقة 34، فيما تكفل ماركو بياتسا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 75.



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