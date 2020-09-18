بالفيديو.. أول مقابلة تلفزيونية لميسي مع برشلونة في 2001 وكيف عانى من قصر قامته

المصدر: حميد نعمان - دبي

نشرت القناة التلفزيونية لنادي برشلونة لقاء تلفزيونيا حصريا يعرض لأول مرة، وكان الأول على الإطلاق لنجم وقائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي في العام 2001، حين قدم من فريق نيولز أولد بويز الارجنتيني، وانتقل إلى أكاديمية لاماسيا ببرشلونة، وهو لا يتعدى الـ12 عاما.

وتحدث ميسي بإعجاب عن الاجواء الجيدة التي وجدها في برشلونة بعد فترة قصيرة من بدء مشواره معه في فريق الصغار، وقال إن الامر مختلف تماما عن الارجنتين. وشدد على أنه ما يزال في حاجة ماسة إلى معالجة مشكلة اللياقة البدنية التي يعانيها بسبب خلل في الهرمونات، كما قال إنه يعاني من قصر قامته كثيرا مقارنة بنظرائه من اللاعبين في نفس سنه.

وتحدث ميسي عن أمور كثيرة في هذه المقابلة، وقال إنه سعيد للغاية بأنه وجد ضالته في برشلونة، وحصل على الرعاية التي يحتاجها. يذكر أن ميسي حين قدم إلى برشلونة ظل يعيش سنة كاملة برفقة والده فقط، قبل أن تلتحق بهم عائلته بعد ذلك. وكانت أولى المباريات الرسمية له في الفريق الاول في العام 2005، وبعدها انفجرت موهبته وحقق أرقاما خرافية، بينها ست كرات ذهبية، بجانب العديد من البطولات المحلية والاوروبية مع برشلونة.

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