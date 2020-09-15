شقيقتا رياض محرز تتعرضان لاعتداء وضرب مبرح في باريس

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة "ذي الصن" البريطانية اليوم أن شقيقتي نجم فريق مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، دنيا وإيناس تعرضتا لضرب مبرح واعتداء وصفته الصحيفة بـ"الوحشي" من قبل مجموعة مؤلفة من 12 شخصا.

وقالت الصحيفة إن الشقيقتان تفاجأتا بالمهاجمين وهم يقتحمون صالون التجميل الخاص بهما في العاصمة الفرنسية باريس، فقاموا بتحطيم كل شيء في المحل، وخاصة على إثر رفض أحد معارفهم دفع ثمن علاج تجميلي في المحل.

وأكدت دنيا في تصريح صحافي: المشكلة بدأت حين رفضت فتاة دفع ثمن الخدمات التي تلقتها في الصالون. وتابعت: بعد ذلك وصلت إلى جانب المحل ثلاث سيارات، ونزل منها مجموعة من الأشخاص قاموا بمهاجمتنا وضربنا وتحطيم كل شيء في طريقهم". وقالت أيضا: كانوا يصرخون ويشتمون ويضربون كل من هو في طريقهم، وأحدهم خنقني بيده، في حين قام آخر بضرب شقيقتي بقوة. وكشفت أنها مع شقيقتها وزبناء آخرين في المحل تعرضوا لضرب واعتداء وحشي، وأن الشرطة وصلت بعد أن فر المعتدون. وقالت إنه ربما تم الاعتداء عليهما كونهما شقيقتا نجم الكرة رياض محرز.

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