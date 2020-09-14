ميسي الأعلى أجراً في 2020.. وأرباح محمد صلاح في تصاعد

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلنت مجلة "فوربس" قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجراً في 2020، إذ تصدرها نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 126 مليون دولار، يليه لاعب يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو (117 مليون دولار)، ثم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي (96 مليون دولار)، وزميله في الفريق الفرنسي كيليان مبابي (42 مليون دولار).

وجاء نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح في المركز الخامس في القائمة برصيد 37 مليون دولار، لترتفع عوائده بعدما كانت قد بلغت 35.1 مليون دولار في العام الماضي، ليتفوق صلاح على لاعبين بارزين بحجم لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوغبا، ومواطنه أنطوان غريزمان لاعب برشلونة، ولاعب ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل وهداف بايرن ميونخ الألماني، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

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