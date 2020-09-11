أصالة تغني لفريقها المفضل: "هامتك في السما فوق"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أهدت المطربة السورية أصالة نصري جماهير نادي الهلال السعودي أغنية خاصة احتفالاً بتتويج "الزعيم" بلقب الدوري السعودي للمرة الـ 16 في تاريخه.

وقالت قناة "روتانا ميوزيك" عبر حسابها على "تويتر": "أغنية الهلال من غناء أصالة وتلحين وإشراف سهم، وكلمات سعود بن محمد العبد الله الفيصل، وستذاع الليلة (الجمعة)".

ونقل موقع القناة بعضاً من كلمات الأغنية تقول: "لأنك هلالي هامتك في السما فوق، وتكتب على هذا الزمان الهلالي”.

من جهتها، قالت أصالة عبر حسابها بموقع "إنستغرام": "أخيراً غنيت للهلال، وأخيراً تشرفت بتكريم الفريق الذي أسعد ملايين، وأنا منهم، يستحقوا اليوم يفرحوا، ويعرفوا قيمتهم بقلوبنا".

وكانت أصالة نصري قد أعلنت في أكثر من مناسبة بأنها تشجع الهلال وتدعمه في مشاركاته، وكان مشجعون هلاليون قد تفاعلوا مع مشجعة فريقهم بإهداءها قميص النادي قبل سنوات.

وحسم الهلال معركته الكروية مع غريمه النصر مبكراً في الموسم الحالي وظفر باللقب بعدما تصدر لائحة الدوري برصيد 72 نقطة مع نهاية الجولة 30، متفوقاً بفارق ثماني نقاط عن النصر.

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