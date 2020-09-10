ليونيل ميسي يهزيم رونالدو في لعبة "فيفا 21".. وصلاح في التقييم الـ4

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت شركة "إي إي سبورت" المطورة لأشهر ألعاب الفيديو في كرة القدم "فيفا 21" اليوم عن التقييمات النهائية لـ100 من نجوم كرة القدم حول العالم. وكانت المفاجأة تفوق قائد فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي على غريمه التقليدي، مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ حل ميسي أولا، ثم رونالدو ثانيا.

واستمر ميسي في صدارة التقييم، حيث حصل على 93 في اللعبة المنتظرة، بينما حظي رونالدو بـ92. في المقابل أحد أبرز نجوم الموسم، مهاجم البايرن، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي حصل على 91، وهو المعدل نفسه للبرازيلي نيمار، وكذلك للحارس السلوفيني يان أوبلاك. بينما نجوم فريق ليفربول، المصري محمد صلاح، والهولندي فان دايك، والسنغالي ساديو ماني، ومهاجم سان جرمان كيليان مبابي حصلوا جميعا على 90 في المستوى الرابع.

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