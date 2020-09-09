ميسي يظهر لأول مرة في تدريبات برشلونة الجماعية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ظهر قائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي، في التدريبات الجماعية صباح اليوم، الأربعاء، للمرة الأولى بعد انتهاء أزمته مع الإدارة الكاتالونية، بعد أن تراجع قبل أيام عن قرار رغبته في الرحيل عن قلعة "كامب نو"، وأعلن استمراره مع برشلونة في الموسم المقبل لسريان عقده الذي يتضمن شرطاً جزائياً قيمته 700 مليون يورو.

ويستعد فريق برشلونة لأولى مبارياته الودية مع المدير الفني الجديد، رونالد كومان، يوم السبت المقبل أمام نادي أندورا، بينما ستكون ثانية المباريات الودية يوم 16 سبتمبر الجاري أمام جيرونا، وذلك قبل انطلاق مباريات برشلونة في الدوري الإسباني يوم 26 سبتمبر أمام فياريال.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً من التدريبات الصباحية والتي ظهر خلالها ميسي، في التدريبات الجماعية للفريق لأول مرة بجوار كتيبة نجوم الفريق.

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