ميسي يحدد قراره المصيري اليوم

المصدر: حميد نعمان - دبي

أجمعت وسائل إعلام إسبانية وأرجنتينية، أمس، على أن نجم وقائد فريق برشلونة ليونيل ميسي سيحدد قراره المصيري والنهائي اليوم، بعد أن انتهى الاجتماع المهم الذي حدث أول من أمس بين والد نجم وقائد برشلونة ليونيل ميسي ومدير أعماله خورخي، وإدارة نادي برشلونة ممثلة برئيس النادي جوزيف بارتوميو وبقية الأعضاء، دون أي نتيجة تذكر. وقالت صحيفة «سبورت» المقربة من إدارة برشلونة، إن تغيراً مفاجئاً في مسار الأمور قد يدفع بليونيل ميسي إلى البقاء مع فريقه في الموسم المقبل، على أن يرحل بعدها من الباب الكبير مجاناً في صيف 2021، مشيرة إلى أن هذا القرار متوقع بنسبة كبيرة جداً اليوم.

وأكدت «سبورت» أن والد ليونيل ميسي أكد في لقائه على أن نجله يريد الرحيل، وأنه سيفاوض النادي على هذا الأساس، إلا أن إدارة النادي بدت متشددة للغاية، وأصرت على موقفها الرافض لرحيله، من دون دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 700 مليون يورو. وانتهى اللقاء الأول منذ تفجر الأزمة كما بدأ، مع تمسك كل طرف بموقفه، ورفض التصريح بأي شيء علناً لوسائل الإعلام.

وزف الصحافي الأرجنتيني مارتن أريفالو، المقرب من عائلة ميسي، والذي يتمتع بعلاقات قوية مع مسؤولي برشلونة، خبراً سعيداً لأنصار النادي، قائلاً إن «هناك احتمالاً يصل إلى 90% بأن ميسي سيبقى مع برشلونة لموسم واحد فقط على أن تكون مغادرته مميزة وبالشكل اللائق في صيف 2021، ومن دون أي شرط جزائي». وقال أيضاً إن ميسي سيعيد تقييم الأمور على أن يكون قراره النهائي اليوم، وتوقع أن يكون بالبقاء، لكن بشروط قد يحددها لاحقاً.

يذكر أن ميسي كان يصر على أن عقده لا يتضمن بنداً بدفع 700 مليون يورو، وأن إرساله «فاكس» يطلب فيه الرحيل رسمياً يجعله في حل من التزامه، لكن النادي يؤكد أن موعد إبطال الشرط الجزائي مر في شهر يونيو الماضي، دون أن يؤكد ميسي أي طلب بالرحيل، وأن الأمر تم متأخراً.

وجرت أحاديث كثيرة في الأيام الماضية عن صفقة كبيرة يجهز لها مان سيتي لضم ميسي مقابل 700 مليون يورو، تشمل حوافز ورواتب لخمس سنوات، لكن بشرط أن ينتقل كلاعب حر، ومن دون أن يضطر النادي الإنجليزي لدفع 700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي.

وكان مدرب مان سيتي، الاسباني بيب غوارديولا، قد وجه أيضاً نصيحة إلى ميسي قبل يومين يطالبه فيها بالاستمرار لموسم مع برشلونة، وأنه سيكون سعيداً بالتحاقه بمان سيتي بعد ذلك كلاعب حر، مؤكداً له أن النادي لن يستطيع دفع الشرط الجزائي في عقده حالياً. وقالت «سبورت» إن الكرة الآن في ملعب ليونيل ميسي ووالده، وإن بارتوميو منحهما مهلة حتى اليوم للحسم في القرار النهائي.

- صحافي أرجنتيني كشف أن ميسي يعيد تقييم الأمور، وسيقرر البقاء بنسبة 90%.

- اجتماع إدارة النادي ووالد النجم الأرجنتيني انتهى دون نتائج.

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