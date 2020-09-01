كارثة في الارجنتين.. إصابة 14 لاعباً في بوكا جونيورز بفيروس كورونا

المصدر: أحمد طارق- دبي

تلقى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني صدمة قوية بعدما تعرض 19 فرداً في الفريق الأول للإصابة بفيروس كورونا، حسب ما ذكر النادي في بيان رسمي.

ونشرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية بيان نادي بوكا جونيورز، الذي ذكر أن فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها جميع لاعبي الفريق والطاقمين الفني والطبي وإداري وموظفي النادي أوضحت وجود 19 إصابة بالفيروس.

وأشار إلى أن الإصابات أظهرت إصابة 14 لاعبا و5 أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري، موضحة أن النادي الأرجنتيني قرر تعليق تدريبات الفريق لمدة 3 أيام، مع عزل الفريق بالكامل.

وأوضح أن بوكا جونيورز سيخضع لفحوصات جديدة خلال أيام، إذ يواجه النادي الأرجنتيني صعوبات شديدة، قبل بدء منافسات كأس ليبرتادورس المقرر انطلاقها 17 سبتمبر الجاري.

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