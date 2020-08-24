والد لاعب الأهلي المصري مروان محسن: "المدرب الفاشل" و"اللاعب الهارب" آخر من يتحدث عن ابني!

المصدر: سيد مصطفى -دبي

انتقد والد لاعب الأهلي المصري، مروان محسن، كلا من اللاعبين السابقين في الأهلي والزمالك والمحللين الرياضيين حالياً رضا عبدالعال، وإبراهيم سعيد، بعد انتقادهما اللاذع لنجله عقب مباراة القمة التي جمعت الزمالك مع الأهلي، وانتهت نتيجتها لمصلحة أبناء القلعة البيضاء 3-1.

ووصف محسن ثروت، رضا عبد العال، بـ "المدرب الفاشل"، وإبراهيم سعيد بـ"اللاعب الهارب"، وقال لقناة "أون سبورت" المصرية: "شخصان بتلك الصفات السلبية، هما آخر من يتحدثا عن ابني، ولا يحق لهما أن يوجها أي نقد له".

وتعرض مروان محسن لموجة انتقادات لاذعة عقب مباراة القمة، بعد أن ترك تمريرة وليد سليمان، وهو في وضعية انفراد بالمرمى، معتقداً أنه كان متسللا.

وأضاف محسن ثروت: "مروان يمر بحالة نفسية سيئة وحقيقة أنا أخشى عليه من كل هذه الانتقادات أن تُصيبه بحالة نفسية مثل التي تعرض لها مؤمن زكريا، لقد فشلت في مرات عده أن أتواصل معه، بسبب الحالة التي يمر بها، ما اضطرني إلى التحدث مع زوجته والتي لم تُعطيني أنباءً مطمئنة عنه".

وكانت أنباء صحافية قد أكدت أن مروان محسن طلب من إدارة الأهلي السماح له بالانتقال إلى أي ناد أخر على سبيل الإعارة للابتعاد عن الضغوطات النفسية والعصبية التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة، فيما أكدت وسائل إعلامية أخرى أن إدارة الأهلي تفكر جدياً في عدم تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بعد أن تم الاتفاق على تجديد العقد لمدة موسمين قادمين.

ولعب مروان محسن مع الأهلي 70 مباراة في الدوري المصري، سجل خلالهما 17 هدف فقط.

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