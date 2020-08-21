قميص لاعب مغربي ينقل فيروس كورونا إلى 6 أشخاص

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت تقارير صحافية مغربية عن إصابة ستة أفراد في فريق نهضة بركان المغربي بفيروس كورونا المستجد، إذ انتقلت لهم العدوى بسبب لاعب الوداد البيضاوي إسماعيل الحداد الذي تبادل قميصه المبلل بالعرق مع أحد لاعبي النهضة.

وقال موقع ” le360″" المغربي إن "ستة أشخاص من فريق نهضة بركان تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا"، مضيفاً أن "الأفراد الذين أصيبوا بفيروس كورونا شخص من الجهاز الفني وشخصين الطاقم الطبي، وثلاث لاعبين أساسيين، حيث انتقل الفيروس إلى عناصر الفريق البرتقالي عن طريق إسماعيل الحداد الذي كان يعاني من التهاب في الحلق وارتفاع في درجة الحرارة، وتبادل قميصه المبلل بالعرق مع لاعب نهضة بركان المصاب عند نهاية المباراة، التي جمعت الفريقين في الجولة 20 من الدوري".

وأضاف الموقع أن "المصابين في حالة صحية جيدة، وسيخضعون للبرتوكول الصحي المتبع من طرف وزارة الصحة فور عودتهم من الدار البيضاء، إثر مواجهتهم لفريق يوسفية برشيد مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين".

وقرر الاتحاد المغربي لكرة القدم رسمياً فرض حجر صحي كامل على لاعبى الأندية المنافسة في دوري المحترفين بالموسم الجاري 2019-2020، من خلال الإقامة في الفنادق خلال الفترة المقبلة لتقليل حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذ جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء اتحاد الكرة، بعد الكشف عن حالة فريق نهضة بركان.

ومن المقرر أن يعود فريق نهضة بركان من مدينة الدار البيضاء مباشرة إلى فندق بمدينة السعيدية، للخضوع للحجر الصحي.

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