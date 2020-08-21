كومان يختار 4 لاعبين جدد لترميم برشلونة

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت تقارير إعلامية، عن قائمة أسماء اللاعبين، الذين يرغب مدرب برشلونة الجديد، الهولندي رونالد كومان، التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن أبرزهم مدافع مانشستر سيتي، الإسباني إيريك غارسيا.

وقالت صحيفة "إس" الإسبانية، إن الأهداف التي وضعها كومين من عملية انتقاء اللاعبين الجدد، تهدف إلى ترميم فريق برشلونة، خاصة عقب الخسارة القاسية للفريق الكتالوني بثمانية أهداف مقابل هدفين أمام بايرين ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن قائمة الأسماء التي وقع اختيار كومين عليها، والتي تضم بجانب الإسباني غارسيا مدافع المان سيتي، ولاعب وسط أياكس أمستردام، الهولندي دون فان دي بيك، ومهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

بدوره، أورد موقع "إي دي سبورت ويريلد"، أن كومان سيحث إدارة برشلونة أيضاً على التعاقد مع مواطنه جورجينينو فينالدوم، نجم خط وسط نادي ليفربول، وذلك بعد أن أوضح الموقع البريطاني، أن كومان على دراية جيدة بقدرات فينالدون البالغ من العمر 29 عاماً، والذي سبق أن دربه خلال تواجده كمدير فني للمنتخب الهولندي.

ويذكر، أعلن برشلونة الأربعاء الماضي، تعيين كومان على رأس الإدارة الفنية للفريق، خلفاً للمدرب كيكي سيتين الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة العريضة لبرشلونة أمام بايرين ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



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