في سابقة إسبانية.. نادي فالنسيا يستثني لاعباً ويعرض الفريق الأول بالكامل للبيع

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية عن أن نادي فالنسيا أخطر وكلاء اللاعبين، خاصة في بريطانيا بأن جميع لاعبيه في الفريق الأول معروضون للبيع، وأنه مستعد للاستماع لأي عروض من الأندية المهتمة، باستثناء لاعب واحد، هو نجم الفريق خوسيه غايا.

وكان فالنسيا أعلن قبل فترة قصيرة التعاقد مع المدرب خافي غراسيا بديلا للمدرب المقال سيلاديس. ويتخطب النادي في مشاكل مالية كبيرة، خاصة في ظل تواضع نتائجه، بجانب تأثيرا فيروس كورونا على إيرادات النادي. ودفع هذا الأمر النادي إلى عرض جميع لاعبيه للبيع، في سابقة لم تحصل في تاريخ الكرة الإسبانية.

ورحل قبل أسبوع عن النادي فيران توريس إلى مان سيتي الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو، وتم اليوم الإعلان عن انتقال فرانسيس كوكلين إلى فياريال، على أن يلحق به إلى نفس النادي أيضا قائد فالنسيا، داني باريخو. وعانى فالنسيا الكثير بسبب اللعب خلف أبواب مغلقة، كما سيغيب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحمّل مشجعو فالنسيا، رئيس النادي ومالكه المستثمر السنغافوري بيتر ليم مسؤولية تدهور نتائج الفريق بعد أن انهى الموسم المنصرم في المرتبة التاسعة، برفض ضخ استثمارات مالية على مستوى التعاقدات خلال الموسم الماضي.

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