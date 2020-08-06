5 عقبات كبيرة واجهت الدوري المصري قبل استئناف نشاطه اليوم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تعود الحياة اليوم، إلى الدوري المصري لكرة القدم، بعد توقف قارب خمسة أشهر بسبب جائحة «كورونا» التي أجبرت كرة القدم على تجميد نشاطها لفترة طويلة، وسط جدل صارخ أصاب الوسط الكروي المصري، إزاء إصرار اتحاد الكرة على استكمال المسابقة التي تبقت منها 17 جولة. ولم يحظَ قرار وزارة الشباب والرياضة باستئناف الموسم الحالي بتأييد كامل، بل على النقيض ترى غالبية الأندية أن استئناف البطولة لا يُحقق أهدافها الرياضية، كما ينطوي على مخاطر صحية، فيما قاد الأهلي متصدر ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة شهدتها البطولة، الأصوات المطالبة والمؤيدة لعودة النشاط.

وستكون ضربة البداية من خلال اللقاءات المؤجلة، ويدشن الزمالك عودة الدوري اليوم بلقاء المصري على استاد برج العرب ضمن لقاء مؤجل عن الأسبوع الـ14. وترصد «الإمارات اليوم» في هذا التقرير خمس عقبات كبيرة واجهت اتحاد الكرة قبل عودة النشاط نرصدها في النقاط التالية.

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