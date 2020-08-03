يوفنتوس يكتب نهاية سعيدة في ظروف تعيسة

المصدر: روما - أ.ف.ب

حسم إنتر وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مطارده أتالانتا 2-صفر أول من أمس، في المرحلة 38 الأخيرة التي شهدت إفساد روما تتويج يوفنتوس «السيدة العجوز» بفوزه عليه على أرضه 3-1، إذ كان الأخير قد حسم اللقب في الجولة الماضية، على الرغم من الملاحظات السلبية الكثيرة على أدائه هذا الموسم.

ودخل مهاجم لاتسيو الدولي تشيرو ايموبيلي التاريخ عندما أصبح أفضل هداف بالتساوي في موسم واحد في تاريخ الدوري، بتسجيله هدف فريق العاصمة خلال الخسارة على أرض نابولي 1-2، رافعاً رصيده الى 36 هدفاً على غرار مهاجم يوفنتوس الحالي الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي سجل 36 هدفاً في 2015-2016 حين كان يدافع عن ألوان نابولي.

وكان يوفنتوس قد حسم اللقب التاسع توالياً قبل مرحلتين من نهاية الموسم، فيما ضمنت معه أندية إنتر وأتالانتا ولاتسيو المشاركة الموسم المقبل في دوري ابطال أوروبا، ليُسدل الستار على موسم «سيري أ» بعد الاضطرابات التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، وأدى الى تأجيل الدوري أكثر من ثلاثة أشهر.

في المقابل، كان روما قد ضمن مركزه الخامس ومشاركته الموسم المقبل في «يوروبا ليغ»، على غرار ميلان السادس الذي سيخوض الدور التمهيدي الثاني، ونابولي السابع الذي يشارك مباشرة في دور المجموعات كبطل لمسابقة الكأس.

يوفنتوس الذي خسر ثلاث مرات في آخر أربع مباريات، أنهى الموسم برصيد 83 نقطة مقابل 82 لانتر و78 لكل من أتالانتا ولاتسيو.

في برغامو، تلقى أتالانتا هدفين مبكرين ليُحرم لاعبو المدرب جانبييرو غاسبيريني من الحلول في المركز الثاني، وتعزيز معنوياتهم قبل مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة البرتغالية لشبونة يوم الـ12 من أغسطس.

وبعد أن قدّم أتالانتا موسماً رائعاً على أصعد عدة وراكم الأرقام القياسية الشخصية الواحد تلو الآخر، كرر إنجاز الموسم الماضي بحلوله ثالثاً، لكنه أنهى المشوار بخسارة أولى في الدوري منذ 20 يناير الماضي، بعد 15 فوزاً وأربعة تعادلات في مختلف المسابقات.

بعد 50 ثانية، افتتح إنتر التسجيل عبر دانيلو دامبروزيو بكرة رأسية إثر عرضية من الإنجليزي المخضرم آشلي يونغ، مسجلاً أسرع هدف هذا الموسم.

وضاعف «نيراتسوري» الأرقام إثر مجهود فردي ليونغ وتسديدة يمينية لولبية على المسطرة، في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس البديل ماركو سبورتييلو الذي دخل بعد إصابة بييرلويجي غوليني نتيجة الهدف الأول (20).

وفي غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لإراحته قبل استضافة ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الجمعة المقبل (1-صفر ذهاباً لليون)، تابع يوفنتوس البطل تعثره بعد خسارته أمام ضيفه روما 1-3.

واكتفى فريق المدرب ماوريسيو ساري بفوزين فقط في آخر ثماني مباريات في الدوري. كما غاب عن تشكيلة يوفنتوس مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي يعاني إصابة تهدد أيضاً مشاركته في المباراة ضد ليون.

وأقيمت بعد مباراة روما مراسم تسليم الكأس في ملعب «أليانز ستاديوم» أمام مدرجات خالية من الجماهير، عملاً بالبروتوكول الصحي المتبع منذ استئناف البطولة في يونيو.

وبكّر يوفنتوس التسجيل عبر هيغواين الذي وجد نفسه بمواجهة المرمى بعد ركنية لفيديريكو برنارديسكي (5). وبرأسية جميلة للكرواتي المخضرم نيكولا كالينيتش، عادل روما إثر ضربة ركنية (23).

وقبل الاستراحة، حصد اليافع ريكاردو كالافيوري ركلة جزاء ترجمها المهاجم الأرجنتيني المخضرم دييغو بيروتي هدفاً ثانياً (44). وحصد القائد بيروتي ثنائيته بعد مجهود فردي مميز من الشاب نيكولو زانيولو (52).

وهذه أول خسارة ليوفنتوس في الدوري على أرضه منذ أبريل 2018، أمام نابولي الذي كان يدربه سارّي آنذاك.

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية، عوّض بها عودته المترنحة، ختم لاتسيو موسمه بخسارة على أرض نابولي 1-2. افتتح الإسباني فابيان التسجيل للفريق الجنوبي بتسديدة يسارية جميلة (9)، ثم عادل ايموبيلي خاطفاً الكرة من مسافة قريبة (22).

وفي الشوط الثاني، استعاد نابولي تقدمه من ركلة جزاء ترجمها لورنتسو انسينيي (54)، لكن الفريق الذي يستعد لمواجهة برشلونة الإسباني في اياب ثمن نهائي دوري الأبطال (1-1 ذهاباً في نابولي)، خسر انسينيي لخروجه مصاباً في نهاية اللقاء الذي شهد تسجيل نابولي هدفاً ثالثاً عبر ماتيو بوليتانو (90+2).

وتابع ميلان نتائجه الرائعة منذ استئناف الموسم (9 انتصارات و3 تعادلات)، وأداءه الهجومي اللافت الذي جعله افضل الفرق ترتيباً في البطولات الأوروبية الخمس من حيث غزارة الأهداف منذ العودة من التوقف (35 هدفاً)، بفوزه الصريح على ضيفه كالياري 3-صفر.

قدّم ميلان اداء قوياً في الشوط الأول وتقدم عبر الاستوني راغنار كلافان، بعدما ارتدت تسديدة للبرازيلي رافايل لياو بالقائم من قدمه عن طريق الخطأ في شباك فريقه (10).

أهدر بعدها السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ركلة جزاء (44)، لكن بعد الاستراحة عوّض النجم العملاق من تسديدة صاروخية (55). وأسهم زلاتان (38 عاماً) في صناعة الثالث الذي سجله الإسباني سامو كاستييخو بعد جملة مميزة (57). وتعادل بريشيا الذي كان قد هبط الى الدرجة الثانية مع ضيفه سمبدوريا الـ15، (1-1).

وبعد هبوط بريشيا وسبال، يتنافس جنوى (36 نقطة) وليتشي (35) لتفادي المركز الـ18، عندما يستقبل الأول فيرونا الأحد والثاني بارما.

ملخص الدوري الإيطالي

■البطل: يوفنتوس.

■المتأهلون لدوري الأبطال: يوفنتوس، إنتر ميلان، أتالانتا ولاتسيو.

■المتأهلون للدوري الأوروبي: روما وميلان ونابولي.

■الهابطان: بريشيا وسبال.

ترتيب الهدافين

■شيرو إيموبيلي (لاتسيو) 36 هدفاً

■كريستبانو رونالدو (يوفنتوس) 31 هدفاً

■روميلو لوكاكو (انتر ميلان) 23 هدفاً

■فرانشيسكو كابوتو (ساسولو) 21 هدفاً

ترتيب المقدمة في «الكالتشيو»

■يوفنتوس: 83 نقطة.

■إنتر ميلان: 82 نقطة.

■أتالانتا: 78 نقطة.

■لاتسيو: 78 نقطة.

■روما: 70 نقطة.

■ميلان: 66 نقطة.

■نابولي: 62 نقطة.

■ساسولو: 51 نقطة.

■فيرونا: 49 نقطة.

■فيورنتينا: 46 نقطة.

■بارما: 46 نقطة.

يوفنتوس حقق فوزين فقط في آخر ثماني مباريات في الدوري.

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