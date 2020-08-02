اتحاد الكرة المصري يصدر قراراً مهما بخصوص اللاعبين الاجانب

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "اليوم السابع"، عن، استقرار مسؤولي اتحاد الكرة المصري، على تفعيل قرار تقليص اللاعبين الأجانب في الموسم الكروي ما بعد المقبل 2021-2022، ليصبح عدد اللاعبين الأجانب في صفوف كل نادٍ مقتصراً على ثلاثة لاعبين فقط.

واستندت الصحيفة المصرية في تقريرها، إلى تصريحات مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي أكدوا خلالها تأجيل تفعيل قرار خفض الأجانب إلى موسم 2021-2022، بعدما كان من المقرر تطبيقه بداية من الموسم الجديد 2020-2021.

وقالت الصحيفة، إنه: "كان من المقرر تفعيل القرار بدايةً من الموسم الجديد، وذلك استجابةً إلى مطالبة الأندية ذاتها بخفض اللاعبين الأجانب، إلى أن المشاورات الأخيرة التي أجرتها اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة، بينت أن غالبية الأندية لن تتمكن من الحصول على الوقت الكافي لتسويق الفائض من لاعبيها الأجانب، وبالتالي تكبدها خسائر مالية فادحة، مما استدعى من اتحاد الكرة، تأجيل تفعيل القرار إلى الموسم التالي 2021-2022".

وأوضحت الصحيفة، أن: "اتحاد الكرة المصري، سيبقي خلال الموسم الجديد على قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سورية وفلسطين، كلاعب محلي، بجانب 4 أجانب أخرين، ليصبح من حق كل فريق تسجيل قيد 5 أجانب في موسم 2020-2021، قبل أن يتم تقليص العدد إلى ثلاثة فقط بداية من الموسم الذي يليه".

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