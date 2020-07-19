غاريث بيل يصطدم بزيدان.. "لن ألعب"!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية بأن لاعب ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل رفض الدخول في قائمة الفريق لخوض مباراة ليغانيس في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم الذي حسمه "الميرينغي" في الجولة الماضية.

وقالت الصحيفة أن "بيل غاضب من تجاهل الفرنسي زين الدين زيدان له ولزميله الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي كان قد طلب الخروج في وقت سابق من قائمة الفريق الخاصو بمباراة الفريق مع أتلتيك بلباو"، مشيرة إلى أن "بيل لن يلعب المباراة".

ولم يشارك بيل (31 عاماً) في أي دقيقة بآخر ست مباريات لريال مدريد.

ويتوقع أن يخوض زيدان المباراة بالعناصر البديلة وكان يسعى لإشراك بيل في المباراة غير أن الويلزي قطع عليه الطريق لرفض الحضور في القائمة.

وكان بيل قد أثار جدلاً خلال حضوره مباريات الريال من مقاعد البدلاء، خصوصاً أن الكاميرات التقطت له صوراً يظهر خلالها غير مبالٍ بمطريقة تعامل زيدان معه.

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