مدرب مانشستر يونايتد قبل لقاء تشيلسي: أين العدل؟

المصدر: لندن - رويترز

قال مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، إنه «ليس من العدل أن يحصل تشيلسي على 48 ساعة أكثر من فريقه للاستعداد لمواجهتهما في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد غدٍ».

ولعب يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، أمس، بينما يدخل تشيلسي مباراة الدور قبل النهائي عقب انتصاره على نورويتش سيتي الثلاثاء الماضي.

وقال سولسكاير في مؤتمر صحافي: «هناك أمر مقلق وهو حصول (تشيلسي) على 48 ساعة أكثر منا للراحة والتعافي. هذا ليس عادلاً».

وعلى الرغم من ذلك تحلّى مدرب مانشستر يونايتد بالشجاعة وتحمّل المسؤولية، وقال: «إن الفريق بحالة جيدة ونستطيع التعامل مع جدول المباريات المقبلة».

وأضاف «الأسبوعان المقبلان سيكونان مرهقين، لكننا في حالة بدنية جيدة.. اللاعبون في حالة بدنية هي الأفضل منذ سنوات».

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