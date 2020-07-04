تأجيل مباراة في الدوري الأميركي بسبب "كورونا"

المصدر: وكالات

أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين اليوم السبت عن تأجيل مباراة اف سي دالاس مع فانكوفر وايتكابس بعد إصابة لاعبين في نادي دالاس بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الرابطة في بيان رسمي "تأجيل المباراة يسمح لكلا الفريقين بأيام إضافية للتدريب في اورلاندو قبل مباراتهما الأولى".

وأضاف البيان "سيتم الإعلان عن التوقيت المحدد والموعد في المستقبل القريب".

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان في التاسع من يوليو الجاري في بطولة عودة الدوري الأمريكي في فلوريدا.

وأكد نادي اف سي دالاس يوم الأربعاء الماضي إصابة ستة من لاعبيه بفيروس كورونا أثناء تواجدهم في اورلاندو.

ودخل فريق اف سي دالاس بأكمله إلى الحجر الصحي في مجمع والت ديزني العالمي ومنتجع دولفين.

ويخوض اف سي دالاس مباراته الأولى في البطولة يوم 15 يوليو أمام سياتل ساوندرز ثم يقابل سان خوزيه في 20 من الشهر ذاته.

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