تطورات متسارعة في برشلونة.. ميسي يوافق على رحيل المدرب وتعيين زميله السابق

المصدر: حميد نعمان - دبي

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن أيام المدرب الحالي لفريق برشلونة، كيكي سيتيان باتت معدود، بعد أن تأزم الموقف بينه وبين باقي اللاعبين، وعقب تدهور نتائج الفريق الذي بات على مشارف خسارة لقبه في الدوري الإسباني "الليغا" لصالح الغريم ريال مدريد الذي يتقدم عليه بفارق أربع نقاط، وقبل ختام الموسم بخمس مباريات.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن اجتماعا سريا عقد على مستوى إدارة برشلونة، وبعد موافقة النجم الأول الارجنتيني ليونيل ميسي، تمت الاستقرار على رحيل المدرب سيتيان بنهاية الموسم الجاري، وتعيين النجم السابق، تشافي هيرنانديز مكانه.

وقالت "ديلي ميل" إن صحيفة "موندو ديبورتفيو" أكدت الخبر، وقالت إن الاتفاق تم بالفعل، وأن الترتيبات اتخذت لتعيين تشافي في المنصب بمجرد نهاية الموسم. وقالت إن إدارة النادي غيرت على ما يبدو رأيها بخصوص المدرب، بعد تهديد ميسي بالرحيل في صيف 2021، في حال لم يتم اتخاذ خطوات مهمة، حيث سبق لميسي أن عبر بطرق مختلفة عن عدم رضاه على العمل الذي يقدمه سيتيان في الفريق، ومساعدوه.

وكان تشافي مرشحا بقوة لأخذ مكان المدرب السابق ايرنستو فالفيردي في يناير الماضي، لكنه رفض بداعي عدم رغبته في قيادة الفريق في منتصف الموسم، فتم التعاقد مع سيتيان الذي لم يتردد في الموافقة. لكن الأخير لم يحقق النتائج المرجوة مع الفريق، وانهالت عليه الانتقادات بشدة في الفترة الاخيرة، خاصة من نجوم الفريق الذين اشاروا إلى أنهم لا يتفقون مع الرؤية الفنية للمدرب، كما سبق وقال ذلك لويس سواريز في تصريح سابق.

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