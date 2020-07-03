الزمالك يطمئن على صحة لاعبيه.. ويعلنها: "هدفنا أبطال أفريقيا"

المصدر: وكالات

أكد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري أمير مرتضى منصور أن الفريق سيدخل معسكراً مغلقاً بعد إجراء المسحة الثانية للاعبين.

وقال المشرف على الكرة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه اليوم الجمعة إن "الفريق أجرى المسحة الأولى اليوم الجمعة للاطمئنان على اللاعبين، وسيتم من الغد إجراء قياسات طبية بأحد المستشفيات بالسادس من أكتوبر وسيتم تقسيم اللاعبين على مجموعات خلال ثلاثة أيام".

وأضاف: "سنقوم بإجراء المسحة الثانية خلال 72 ساعة بعدها ينخرط الفريق في التدريبات الجماعية.. ثم يدخل الفريق في معسكر مغلق عقب ظهور المسحة الثانية والاطمئنان على الجميع".

وأوضح أن "تحديد موعد الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا مناسب للفريق الذي يستعد بشكل قوي من أجل هذه المواجهة"، وشدد أمير مرتضي على أن "الجهاز الفني يرحب بالأمر والقرار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي من أجل هذه البطولة".

وأضاف : "سنعمل بقوة من خلال استعدادات خاصة سيقوم بها الجهاز الفني مع اللاعبين وهدفنا وتركيزنا هو الحصول على البطولة وسنعمل خطوة بخطوة حتى الوصول لمنصة التتويج".

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