نادي بيراميدز يوجه صدمة إلى جمهور الزمالك

المصدر: وكالات



وجه نادي الزمالك صدمة إلى جمهور نادي الزمالك، بعد أن تداول أنصاره خلال الفترة السابقة خبر إتمام التعاقد مع واحد من أفضل النجوم الصاعدين في الكرة المصرية، لاعب وسط بيراميدز، نبيل عماد الشهير بـ"دونغا". ونفى مدير التعاقدات بنادي بيراميدز ، عمرو بسيوني، تقدم نادي الزمالك بعرض لضم "دونغا".

وقال بسيوني في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" المصرية، أمس: النادي لم يتلق أي عروض رسمية بشأن دونغا، سواء من الزمالك أو أي ناد آخر. وتساءل بسيوني:"هل من المنطقي أن يجدد بيراميدز تعاقده مع دونغا، لمدة خمس سنوات، لكي يبيعه في نهاية الموسم؟".

وأضاف: هو من الركائز الأساسية في بيراميدز، ورحيله بنهاية الموسم الجاري أمر مرفوض تماما، خاصة أننا نطمح للمنافسة على البطولات المحلية في الموسم المقبل".

وتابع بسيوني:"إدارة النادي هدفها الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، مع التدعيم بلاعبين أصحاب خبرات، حتى يستطيع النادي الفوز بالبطولات في الموسم الجديد".

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة في ترتيب الدوري المصري، الذي توقفت منافساته في مارس الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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