فريق مصري يوقف التدريبات بسبب 3 إصابات كورونا

المصدر: وكالات

أكد محمد حليم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود المصري أنه قرر إيقاف التدريبات لحين إجراء المسحة الثالثة وظهور نتائج فحوصات فيروس كورونا.

وقال حليم اليوم الإثنين إنه "تم الكشف في الفريق عن ثلاثة حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19)".

وأضاف أن "الفريق سوف ينتظر لحين إجراء فحوصات جديدة ويخضع الفريق بكامله، سواء لاعبين أوأجهزة فنية أوعمال، لمسحة ثالثة للكشف عن فيروس كورونا".

وأوضح أنه بعد ظهور نتائج المسحة الثالثة سوف يتحدد موعد عودة الفريق للتدريبات.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري قد منح الأندية الضوء الأخضر للعودة للتدريبات بدءاً من 25 يونيو الجاري مع الخضوع لمسحة طبية وتوافر إجراءات صحية صارمة.

القاهرة - د.ب.أ

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