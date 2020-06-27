منع مرتضى منصور من الظهور في قناة الزمالك.. ودعوة لاجتماع "هام وخطير"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قرر مسؤولي شركة إعلام المصريين منع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من الظهور إعلامياً على قناة الزمالك، إذ تم منع إجراء أي مداخلات عبر القناة الذي يملكها النادي بسبب التراشق غير المبرر والمستمر طوال الوقت، وفي رد فعل قوي عما يحدث مع الزمالك الفترة الماضية ومنها رفض استئناف الدوري اتخذ رئيس النادي قراراً هام، حيث ذكر الموقع الرسمي للزمالك أن رئيس النادي دعا أعضاء مجلس الادارة لعقد اجتماع طارئ يوم غدٍ الأحد.

وقال بيان النادي: "دعا المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لاجتماع طارئ لمجلس الادارة يوم الأحد الساعة 12 ظهرا لاتخاذ قرارات مهمة والحصول على رأيهم في موضوع هام وخطير يمس كرامة نادي الزمالكً واصدار القرارت المناسبة ردا علي مهزلة غير مسبوقة".

وكانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من المواقف والمناوشات ما بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وصلت إلى مقر البرلمان المصري وأيضاً أقسام الشرطة، ولم تفلح المحاولات التي قامت بها بعض المؤسسات لوقف هذا التراشق.

وطبقا لما نشره موقع طالقاهرة 24" فإن هناك قرار بمنع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من إجراء أي مداخلات عبر قناة الزمالك خلال الأيام القادمة، وقد تم إبلاغ مرتضى منصور بمنعه بسبب التراشق غير المبرر والمستمر طوال الفترات الماضية.

وتابع الموقع: "تم إرجاء قرار ظهور برنامج مرتضى منصور عبر شاشة الزمالك لأجل غير مسمى، بسبب هجومه على إعلام المصريين، وقوله إن القناة ملك لنادي الزمالك وليس إعلام المصريين، ولم يظهر مرتضى عبر قناة الزمالك بالفعل في برنامج زملكاوي، بعد ذلك القرار، وقال الموقع ان مرتضى منصور أجرى اتصالات مكثفة بمسؤولي إعلام المصريين وبعض الجهات منذ أمس وحتى الآن، لإثنائهم عن قرار منعه من الظهور عبر شاشة قناة الزمالك.

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