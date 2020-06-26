زيدان يخشى على أبنائه من «الغباء»

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشف الصحافي الفرنسي، فريدرك هيرمل، بعض الأسرار من خلال علاقته الطويلة والوثيقة بنجم الكرة الفرنسية السابق والمدرب الحالي لريال مدريد، زين الدين زيدان. وضمها هيرمل إلى كتابه الجديد المعنون بـ«زيدان»، ويتحدث فيه عن أمور شخصية تخص أسطورة الكرة الفرنسية والعالمية طوال مشواره.

ونقلت صحيفة «ماركا» عن الصحافي الفرنسي قوله إن من أكثر المقولات التي صدمته، حين كان برفقة زيدان في الطائرة سنة 2001، ومعهم الأسطورة الراحل دي ستيفانو، وقال له إن أكثر ما يخشاه على أبنائه أن يكونوا «أغبياء».

وقال إن زيدان كان مصرّاً على أن يتعلم أبناؤه بشكل جيد، وكان يتابعهم في المدرسة ويسأل عنهم، ويزورهم باستمرار، وأشار إلى أنه كان أباً حقيقياً رغم انشغاله الكثير بكرة القدم.

- مدرب ريال مدريد كان مصرّاً على أن يتلقى أبناؤه تعليماً جيداً.

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