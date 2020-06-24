سلمان بن إبراهيم: بطولات آسيا ستعود لنشاطها

المصدر: منصور السندي ومحمد أبو إسماعيل – دبي

أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن صحة جميع ممارسي كرة القدم في العالم تأتي من ضمن الأولويات، معرباً عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الرياضي الدولي الذي تنظمه الإمارات عبر النظام المرئي "عن بعد"، مشدداً على أنه على يقين بأن بطولات مثل دوري أبطال آسيا للأندية وتصفيات المنتخبات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ستعود، معتبراً أن الخطوات التي تمت بين الاتحاد القاري والاتحادات الوطنية الأعضاء تمثل شكلا جيدا للتعاون للوصول إلى الوضع الأمثل من التطور والتعاون.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الرياضي الدولي، أمس: "نجتمع بهذا المؤتمر في ظل ظروف استثنائية ووقت عصيب لكرة القدم العالمية في ظل هذه الجائحة التي تطال العالم، فقد شهدنا إغلاقا تاما في العالم".

وتوجه الشيخ سلمان بن إبراهيم بالتهنئة إلى اتحاد الامارات لكرة القدم ورابطة المحترفين على تنظيم هذا المؤتمر، ووصفه بالفريد من نوعه، معتبرا أن إقامة هذا المؤتمر عبر الفيديو عوضا عن الاجتماع المباشر دلالة على أن العالم قد تغير بشكل درامي وأن اجتماعات الـ"فيفا" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد تتحول لاجتماعات مرئية عن بعد.

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