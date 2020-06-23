مدرب مان يونايتد يدافع عن الحارس دي خيا.. ويؤكد: لا يزال الأفضل في العالم

المصدر: وكالات

دافع مدرب فريق مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولسكاير، عن حارس مرماه الإسباني ديفيد دي خيا حارس، قائلا إنه "لا يزال الأفضل في مركزه في العالم". وجاء ذلك بعد أن وجه الأيرلندي روي كين القائد السابق لمانشستر يونايتد انتقادات حادة لأداء دي خيا خلال مباراة توتنهام التي انتهت بالتعادل 1 / 1 الجمعة الماضي.

وقال سولسكاير في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة فريقه أمام شيفليد يونايتد غدا في الدوري الإنجليزي:"ديفيد (دي خيا) أفضل حارس مرمى في العالم".

وأضاف:"تلقت شباكه هدفين في آخر سبع مباريات خاضها معنا، منها مباراتان أمام مانشستر سيتي وتشيلسي وبالطبع مباراتان أمام توتنهام وإيفرتون.

وتابع المدرب النرويجي:"أمام إيفرتون، ربما كان الهدف غريبا. ولكن هذا (الهدف أمام توتنهام)، لم يكن من الممكن التصدي له". وقال سولسكاير:"هو يقدم تصديات رائعة، ويمنحنا الفوز بمباريات، ومازلت أرى أنه أفضل حارس مرمى في العالم".

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