أكثر مدينة تضرراً من كورونا تبتسم للمرة الأولى بعد كورونا بفضل كرة القدم

المصدر: وكالات

أعاد أتالانتا الابتسامة إلى جماهيره في مدينة برغامو، إحدى المدن الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد في ايطاليا بفوزه 4-1 على ضيفه ساسوولو، فيما خرج انتر منتصراً 2-1 على سمبدوريا في أولى مباريات الفريقين عقب استئناف الدوري المحلي لكرة القدم في مواجهتين مؤجلتين من المرحلة 25 أمس الاحد.

وبعد أن أقيمت مباريات في نابولي، تورينو، روما ومدن أخرى منذ استئناف النشاط الكروي في ايطاليا الاسبوع الماضي، إلا أن المباراة الأولى في برغامو كانت خاصة.

إذ تقع المدينة في مقاطعة لومبارديا بؤرة تفشي الوباء في ايطاليا حيث أودى فيروس "كوفيد-19" بحياة أكثر من 34 ألف شخص في البلاد.

واستهل اللقاء بالوقوف دقيقة صمت تحية لأرواح الضحايا حيث كانت هناك لحظات مؤثرة على وقع أغنية "ريناتشيرو، ريناتشيرا" (سأولد من جديد، ستولد من جديد) التي ألفها الموسيقي روبي فاتشينيتي المولود في برغامو خلال فترة الاقفال التام. كما وبث النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اللاعبين والمدرب جان بييرو غاسبيريني والاطباء والعاملين في القطاع الطبي ينشدون تلك الاغنية.

وقال غاسبيريني بعد اللقاء "كان للاعبين تعلّق كبير بالمدينة، لم يغادر أحد برغامو وكان هناك إيمان دائم أننا سنعود عاجلا أم آجلا".

وتابع "إنه فوز مهم جدا، عندما تلعب مجددا بعد وقت طويل، سيكون هناك شكوك حتما ولكننا وضعناهم في طرف واحد بتقديمنا مباراة ممتازة أدت الى فوز كبير مهم أيضا لمركزنا في الترتيب".

واحتشد بعض الجماهير خارج ملعب "أتلتي أتزوري ديطاليا" لاستقبال فريقهم بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر.

وقال جورجيو أربولدي (50 عاما) أحد مشجعي أتالانتا لوكالة فرانس برس "لقد جئنا لدعم النادي، حتى ولو أنه لا يمكننا الدخول. الشغف قوي، لذلك أتينا. سوف نشاهد من فتحات نوافذ بيع التذاكر، نأمل أن نرى وصول الحافلة، توجيه التحية لهم حتى ولو من بعيد، نراهم ونتمسك بشغف الحياة".

وتابع "ستكون مباراة غريبة. (العودة) جيدة للدوري رغم أنني أعتقد أن اللعب في ملعب خال سيكون غريبا بالنسبة للاعبين".

فيما يعارض قسم آخر من الجماهير استئناف المنافسات ووضعوا يافطة خارج الملعب كُتب عليها "كرة قدم من دون تيفوسي (مشجعين) ليست كرة قدم"، حيث رددوا بعض الهتافات ضد الرابطة مع بداية اللقاء.

ولم يخيب أتالانتا آمال جماهيره بعد العودة وخرج بالنقاط الثلاث معززا فرصه ببلوغ دوري الابطال الموسم المقبل رافعا رصيده الى 51 نقطة مبتعدا بفارق ست نقاط عن روما الخامس.

ويعيش أتالانتا أفضل موسم في تاريخه، إذ بلغ الدور ربع النهائي من المسابقة القارية في مشاركته الاولى على الاطلاق على حساب فالنسيا الاسباني، علما ان ذهاب ثمن النهائي بين الفريقين في 19 فبراير لعب دورا كبيرا في تسريع انتشار الجائحة.

يومذاك احتشد 45792 متفرجا في ملعب سان سيرو في ميلانو لمشاهدة أتالانتا يسحق ضيفه الاسباني 4-1.

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