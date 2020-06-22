25 نجم كرة قدم رحلوا بسبب كورونا.. آخرهم أحمد راضي

المصدر: جوني جبور - دبي

انضمّ أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي، الذي وافته المنية أمس، إلى قائمة ضمت 52 رياضياً حول العالم، و25 لاعباً من نجوم الساحرة المستديرة الذين رحلوا متأثرين بمضاعفات فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويعد أحمد راضي أحد أساطير الكرة العراقية، وصاحب الهدف الوحيد لـ«أسود الرافدين» في المشاركة العراقية الوحيدة بنهائيات كأس العالم «مونديال المكسيك 1986» سجله بمرمى بلجيكا.

وكان النجم العراقي يستعد إلى نقله للأردن من أجل استكمال العلاج من فيروس كورونا، بعدما ساءت حالته الصحية بشكل كبير، لكن الفيروس أنهى مسيرة اللاعب المظفرة بالإنجازات الكروية عن عمر يناهز 56 عاماً، ليتلقى الشارع الرياضي العراقي والعربي والآسيوي صدمة جديدة، خصوصاً أنها جاءت بعد أسابيع من الإعلان عن وفاة مواطنه علي مهدي (53 عاماً)، والذي عمل سابقاً مدرباً لمنتخب العراق للناشئين، وفريق زاخو، وكان أحد أبرز مدافعي فريق الزوراء العراقي.

ورغم الإجراءات الاحترازية التي فرضت في كل الدول، منذ مارس الماضي، للحد من تأثيرات الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن العديد من النجوم السابقين ورؤساء أندية، وحتى مدربين ولاعبين حاليين، لقوا حتفهم جراء الإصابة بالفيروس، أبرزهم الرئيس السابق لريال مدريد الإسباني، لورينزو سانز، الذي سبق له تولي رئاسة النادي الملكي بين عامي 1995 و2000، وحقق معه العديد من الألقاب من ضمنها ثنائية في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينعاه النادي الملكي في 22 مارس من هذا العام عن عمر ناهز 76 عاماً.

كما طالت لعنة كورونا نجوم الكرة العربية، وذلك عقب الإعلان في 24 مارس الماضي، عن وفاة الصومالي محمد فرج (56 عاماً)، والذي يعد أول لاعب عربي يلقى حتفه جراء الإصابة بالفيروس التاجي. كما ضمت القائمة ايضاً، أساطير عدة في كرة القدم الإسبانية، من ضمنهم المدافع الأسطوري لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، خوسيه كابون، الذي أعلن عن وفاته في 29 مارس الماضي عن عمر 72 عاماً.

ولم تخلُ القائمة من نجوم كرة القدم بعمر الشباب، لم تتجاوز أعمارهم 23 ربيعاً، لقوا حتفهم جراء الفيروس، أبرزهم المدرب الإسباني الشاب فرانشيسكو غارسيا الذي توفي في 17 مارس الماضي عن عمر يناهز 21 عاماً، ويعد أول ضحايا كرة القدم الذين أعلن وفاتهم بعد الإصابة بفيروس كورونا، قبل أن تتوالى الإصابات وتصيب أخيراً اللاعب الإنجليزي كريستيان مبولو (25 عاماً) المحترف في فريق موركامب المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وذلك بعد أن أعلن النادي في 27 مايو الماضي خبر وفاة اللاعب.

ولم يقتصر الأمر على نجوم القارتين الأوروبية والإفريقية فحسب، بل طالت أيضاً نجوم كرة قدم سابقين في العالم، ومن ضمنهم مهاجم منتخب السامبا كاليو تافيريا الذي لعب للعديد من الأندية البرازيلية، ودافع عن ألوان المنتخب عامي 1965 و1966، بالإضافة إلى الهندي إي هامساكويا، أحد أبرز اللاعبين السابقين في فريق موهان باجان الذي سبق له المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي.

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عاماً عمر أسطورة الكرة العراقية والآسيوية أحمد راضي لدى وفاته.

النجم العراقي ساءت حالته ووافته المنية قبل انتقاله إلى الأردن لاستكمال علاجه من «كورونا».

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