رابطة الدوري السعودي تعلن رسمياً موعد استئناف المسابقة

المصدر: وكالات

أصدرت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم بيانا رسميا تؤكد خلاله استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019 / 2020، يوم 4 أغسطس المقبل على أن تختتم المنافسات يوم 9 سبتمبر المقبل. وحددت الرابطة موعد انطلاق الموسم المقبل (2020 / 2021 ) يوم 16 أكتوبر المقبل.

أما بالنسبة لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، فستستأنف يوم 4 أغسطس، وتختتم 20 سبتمبر المقبل. وينطلق الموسم الجديد للمسابقة في 20 أكتوبر.

ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات بالرابطة جدولة ومواعيد الجولات المتبقية من المسابقتين للموسم الرياضي الحالي مطلع الأسبوع المقبل.

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