مباراة يوفنتوس وميلان تحقق أعلى نسبة مشاهدة هذا الموسم في إيطاليا

المصدر: وكالات

تابع أكثر من ثمانية ملايين مُشاهد المباراة التي جمعت يوفنتوس وميلان في اياب نصف نهائي كأس ايطاليا لكرة القدم مساء أمس الجمعة على قناة "راي أونو"، لتكون نسبة المشاهدة الاعلى لمباراة كرة قدم هذا الموسم في البلاد، وفق ما أفادت تقارير صحافية محلية اليوم السبت.

كانت تلك المباراة الاولى في ايطاليا منذ تعليق جميع منافسات كرة القدم في التاسع من آمارس الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

عندما منح وزير الرياضة فينتشينزو سبادافورا الضوء الاخضر لاستئناف كرة القدم، شدد على أن تنطلق بالمباريات المتبقية من مسابقة الكأس، لأنها تُبث مجانا عبر شاشة التلفزيون وبالتالي سيتمكن عدد أكبر من الناس من مشاهدتها.

وتابع ما يقارب 8,3 مليون مشاهد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين يوفنتوس وضيفه ميلان وعبر على اثرها الاول الى النهائي (1-1 ذهابا)، على قناة "راي أونو"، القناة الرئيسية لمجموعة "راي"، أي ما يقارب 34 في المئة من إجمالي نسبة المشاهدين على القنوات الايطالية في الوقت ذاته.

تُعتبر هذه النسبة الاعلى هذا الموسم بالنسبة لأي مباراة كرة قدم في ايطاليا، بعد لقاءي ذهاب نصف نهائي الكأس بين "السيدة العجوز" و"روسونيري" (8,09 ملايين) وانتر ميلان مع نابولي (6,8 ملايين) واللذين بثتهما أيضا "راي أونو".

أما بالنسبة للمنتخب الوطني الذي تبث مبارياته القناة ذاتها، فقد تابع 7,4 ملايين مشاهد لقاء الادزوري مع البوسنة في تصفيات كأس أوروبا 2020 في يونيو 2019 والتي حققت أعلى نسبة مشاهدة للموسم الماضي.

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