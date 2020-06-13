الكمامات ليست إجبارية مع استئناف الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

فيما يستعد الدوري الإنجليزي لكرة القدم لاستئناف نشاطه، في 17 يونيو الجاري، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، وافقت الأندية الـ20 على بروتوكولات طبية صارمة لتطبيقها مع استئناف المسابقة.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي، من خلال اختبارات صارمة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، استعدادها لاستئناف المسابقة، بداية من يوم الأربعاء المقبل، بعد توقف دام 100 يوم، بسبب جائحة كورونا.

وخضع جميع لاعبي وأفراد الأطقم الفنية والإدارية والطبية بفرق البطولة لاختبارات الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، مرتين أسبوعياً، منذ استئناف تدريباتها في 19 مايو الماضي.

وبعد إجراء أكثر من 7000 اختبار، ظهرت 14 نتيجة إيجابية فقط. والآن، قررت جميع أندية دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بإنجلترا الالتزام بقواعد «الوضع العادي الجديد» لكرة القدم الإنجليزية.

وفي يوم المباراة، يقوم كل لاعب وعضو بأطقم الفريق والنادي المختلفة بملء استبيان الفحص، والخضوع لفحص درجة الحرارة قبل دخول الاستاد.

وسيتم تسجيل هذه النتائج في «جواز سفر طبي»، يتم استخدامه كتطبيق على هواتفهم أو قطعة من الورق، لتأكيد وضعهم بشأن «كوفيد-19».

وإذا كانت نتائج الاختبار سلبية في الأيام الخمسة الماضية، سيسمح لهم بالدخول، وإذا كانت هناك أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، وأكدها مسؤول معتمد، فسيتم إبعاد الشخص وإلزامه بالعزل الذاتي. وإذا كان شخصاً مشاركاً في المباراة نفسها، فيمكن إلغاء المباراة لكن سيكون هذا طبقاً للظروف.

وشجعت رابطة الدوري الإنجليزي السفر بالطيران للفريق في الرحلات الطويلة. على سبيل المثال، سفر ساوثهامبتون لمواجهة نيوكاسل. بالنسبة للرحلات الأقصر مسافة، قد تتم الاستعانة بما يصل إلى ثلاثة مدربين لإبعاد اللاعبين عن بعضهم بعضاً طبقاً لمسافة التباعد الاجتماعي، كما يتعين على الموظفين الآخرين السفر بشكل فردي في سياراتهم الخاصة. ويسمح بالمبيت لليلة في الفنادق، لكن رابطة الدوري تحث على تجنب هذا الخيار إن أمكن.

وفي ما يتعلق بوسائل الإعلام، سيكون هناك معلق واحد فقط للمباراة من «راديو 5»، بهيئة الإذاعة البريطانية حاملة حقوق البطولة.

وسيكون على مقدمي التحليلات، وملخصات المباريات، القيام بعملهم، والتعليق المباشر على المباراة من منازلهم.

وسيسمح بحضور 25 على الأكثر من مندوبي وسائل الإعلام المكتوبة، ومحللي الأداء التابعين للأندية، على أن يوجدوا في المدرجات بالمنطقة الصفراء.

ويسمح للاعبين باستخدام كبائن الاستحمام مع مراعاة التباعد الاجتماعي. ويتعين على أفراد الطاقم الطبي ارتداء معدات الوقاية الشخصية والكمامات، خلال معالجة اللاعبين المصابين.

وينزل كلا الفريقين إلى أرض الملعب منفصلاً عن الآخر، وعن طاقم التحكيم أيضاً. ولن يسمح للفريقين بالدخول إلى أرض الملعب، جنباً إلى جنب، كما لن يسمح بمرافقة الأطفال للاعبين، كما جرت العادة خلال دخولهم إلى أرض الملعب.

وسيحظر وجود التمائم والمصافحة بين اللاعبين وقادة الفريقين. وفي المقابل، سيسمح بتوقف المباراة لدقيقة واحدة في كل شوط، من أجل تناول المياه من أجل تخفيف أي حالة إجهاد أو إعياء في درجات الحرارة المرتفعة، ويتعين على اللاعبين استخدام معقم اليدين في كل مرة يدخلون أو يغادرون الملعب.

على مقاعد البدلاء: سيطلب من اللاعبين الجلوس مع وجود فارق لمقعدين منفصلين، فيما سيكون استخدام أقنعة الوجه (الكمامات) اختيارياً وليس إلزامياً. ورفعت رابطة الدوري عدد اللاعبين الاحتياطيين الموجودين على مقاعد البدلاء من سبعة لاعبين إلى تسعة، في ضوء تغيير قاعدة التبديلات، بالسماح بإجراء خمسة تبديلات لكل فريق في المباراة، بدلاً من ثلاثة.

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