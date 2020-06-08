المغربي أوناجم: رئيس الزمالك مرتضى منصور "طيب وقلبه كبير"

المصدر: جوني جبور - دبي

قال الجناح الأيسر في نادي الزمالك المصري، الدولي المغربي محمد أوناجم، في بث مباشر على "إنستغرام"، إن علاقته مع زملائه بالفريق ورئيس النادي مرتضى منصور، قوية. واصفاً الأخير بأنه "أطيب خلق الله"، على حد تعبيره.

وأضاف أوناجم: "الناس تفهم مرتضى منصور بشكلٍ خاطئ، وكنت منهم سابقاً، لكنه صاحب قلب كبير، ويدعمني أنا وزميلي في الفريق والمنتخب أشرف بن شرقي، ويمدحنا بشكل محترم، ويذلل كافة العقبات والمشاكل، وهو من أطيب خلق الله، وكل الأفكار المأخوذة عنه هي مغلوطة، وعصبيته أحياناً تكون بدافع الغيرة على الزمالك".

وأوضح: "مرتضى منصور يعاملنا بشكل خاص، ودائماً ما يتم تداول الشائعات عني وعن زميلي أشرف بن شرقي، ورئيس الزمالك أحترم عقدي مع النادي، وأشعر بالرحة في الزمالك ولا أفكر بالرحيل عن الفريق رغم وصول عروضاً بالفعل".

وواصل جناح الزمالك حديثه بالعلاقة الجيدة التي تربطه بزملائه، وقال: "الزمالك له جماهير في كل انحاء الوطني العربي وأفريقيا، وهي تدعمنا دائماً، وأنا سعيد في النادي والكل يريد الخير لي هناك، وتربطني علاقة جيدة مع لاعبي الزمالك كافةً، فزميلي اشرف بن شرقي، هو أخي ووقف معي وساعدني للانسجام في الفريق، وشرف لي اللعب معه، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على التونسي فرجاني ساسي الذي كان أول من رحب بي في الزمالك، وأدخلنا في أجواء الانسجام مع الفريق، وأيضاً طارق حامد الذي يساعدني دائماً، وله شخصية رائعة في الملعب وخارجه، ووقف معناً في بداية فترتنا مع الزمالك، فهو متعاون وودود وقيمته الحقيقة ودوره الهام يظهر في كل مباراة".

واختتم الدولي المغربي حديثه عن قائد الزمالك محمود عبد الرزاق "شيكابالا"، وقال: "شيكابالا لاعب كبير وصاحب مستوى رائع، ودائماً ما أحصل منه على النصائح لأتطور، ولي الشرف أنني لعبت بجانبه".

وارتبط اسم الدولي المغربي محمد أوناجم (28 عاماً) مع فريقه الزمالك، بدايةً من الموسم الحالي، وذلك بعقدٍ يمتد لثلاثة سنوات، في صفقة قادته للانتقال إلى الدوري المصري قادماً من ناديه السابق الوداد البيضاوي المغربي، وشارك أوناجم مع الزمالك في 22 مباراة في مختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف، وصناعة أربعة أهداف لزملائه

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