بالصور.. الكشف عن أنواع وأسعار ساعات رياض محرز المسروقة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهدت قضية سرقة منزل النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، تطورات جديدة بعد أن تم الاستيلاء على عدد من المقتنيات الثمينة الخاصة باللاعب ومبلغ مالي، وبعد القبض على أحد المشتبه بهم في السرقة اتخذت الشركة البريطانية قراراً جديداً بحقه.

وكان منزل رياض محرز قد تعرض للسرقة في بريطانيا وقاموا اللصوص بالاستيلاء على ثلاث ساعات فاخرة، واحدة من نوع "ريتشارد ميل" بقيمة 230 ألف جنيه إسترليني، وساعة "رولكس دايتونا" بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني، وساعة "رولكس" أخرى بقيمة 35 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى مبلغ مالي قيمته 50 ألف جنيه إسترليني، وقمصان كرة قدم نادرة قيمتها أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن شرطة مقاطعة مانشستر قامت بالتحقيق مع أحد المشتبه بهم في تنفيذ عملية السطو على منزل محرز، وهو شاب يبلغ من العمر 28 عاما، ثم أطلقت الشرطة سراح المشتبه به المشروط بالبقاء تحت المراقبة القضائية، تحسبا لتطورات جديدة في القضية.

وأضافت: "القبض على هذا الشخص جاء بعد مراجعة نظام المراقبة للبناء الذي يسكن فيه محرز، الذي بدوره لم يتعرف إلى ذلك الشخص، خلال استدعائه لمشاهدة الفيديو الذي عرضته عليه الشرطة، رياض محرز يعتقد أن هؤلاء اللصوص تعقبوه خلال عودته إلى منزله، قبل أن يدخلوه بعد مغادرته مجددا، بعد تعطيل جهاز الأمن في السكن".

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