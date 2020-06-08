تهديد بسحب "فيلا" طارق حامد بسبب الزمالك

المصدر: سيد مصطفى-دبي

بات لاعب الزمالك، الدولي طارق حامد، مهدداً بفقدان الفيلا التي تعاقد على شراءها الصيف الماضي، لعدم استكمال باق سداد الأقساط المستحقة عليه، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية من نادي الزمالك.

وقال الإعلامي أبو المعاطي ذكي، إن مصادر مقربة من اللاعب كشفت عن أن الشركة التي باعت "الفيلا" للاعب قد منحته انذاراً أخيراً بسداد المستحقات المقررة عليه والا سيتم الغاء العقد واسترداد "الفيلا" منه بحسب الشروط المبرمة في العقد.

وأضاف الإعلامي المصري إلى أن اللاعب يشعر بالضيق الشديد لعدم قيام إدارة نادي الزمالك بصرف باق مستحقاته المالية المقدرة بـ55% من باق عقده هذا الموسم، على الرغم من مطالبته الدائمة بالحصول على جزء من تلك المستحقات لسداد المتأخرات المستحقة عليه لكن دون جدوى.

وأشار: "إدارة الزمالك مهتمة في تلك الفترة بدبير 15 مليون جنيه مصري، المستحقات المالية المقررة للاعبين الأجانب في شهر يونيو خوفاً من قيام أحدهم بفسخ عقده أسوة بما فعله التونسي حمدي النقاز".

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