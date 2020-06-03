انتقاد لاذع من مدرب سلة للرئيس الأميركي بسبب حادثة جورج فلويد

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

وصف المدير الفني لسان أنتونيو سبيرز المنافس في دوري المحترفين لكرة السلة، مدرب كرة السلة الأميركي الشهير غريغ بوبوفيتش، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بألفاظ جارحة، متهماً إياه بسوء قيادة البلاد، وداعياً إلى التغيير في ظل الاحتجاجات التي اندلعت استنكاراً لمقتل الإفريقي - الإميركي جورج فلويد، على يد شرطي أبيض.

وتحوّلت بعض تظاهرات الاحتجاج على قتل فلويد الداعمة لحركة «بلاك لايفز ماتر» (حياة السود مهمة) إلى أعمال نهب وشغب، ما دفع العديد من السلطات المحلية إلى إعلان حظر تجول ليلي. واعتبر بوبوفيتش في حديث مع مجلة «ذي نايشن» أن القضايا المتعلقة بعنف الشرطة، والعنصرية التي لم تتم معالجتها في الماضي، مهدتا الطريق أمام العنف الذي اندلع في العديد من المدن لثلاث ليالٍ متتالية.

وقال المدرب الأسطوري الذي قاد سبيرز لخمسة ألقاب في الـ«NBA» إن «ترامب لم يكن فقط مسبباً للخلافات بل هو مدمّر أيضاً»، وأردف الرجل البالغ 71 عاماً: «أنا مشمئز أن لدينا قائداً لا يمكنه قول (بلاك لايفز ماتر)».

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