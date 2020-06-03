رسمياً.. ميسي باقٍ مع برشلونة الموسم المقبل

المصدر: حميد نعمان ود.ب.أ - دبي

يستطيع مشجعو فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أن يتنفسوا الصعداء بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن نجم هجوم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيظل ضمن صفوف الفريق لموسم آخر على الأقل.

ويأتي هذا بسبب عدم تفعيل ميسي (32 عاماً) للشرط الذي يتضمنه عقده مع برشلونة، الذي يتيح له الانتقال لأي نادٍ مجاناً في صيف العام الجاري، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسبانية، أول من أمس، نقلاً عن مصادر من النادي ومصادر مقربة من اللاعب.

وانتهت صلاحية هذا الشرط، الأحد الماضي، من دون أن يقوم ميسي بتفعيله، ما يعني استمراره ضمن صفوف برشلونة في الموسم المقبل على الأقل. ويشارك ميسي مع الفريق الأول للنادي منذ عام 2004، كما أصبح الآن أقدم لاعب بالفريق، ويمتد عقد ميسي مع برشلونة حتى 30 يونيو 2021.

وطبقاً للتقارير الإعلامية، تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي 700 مليون يورو.

في جانب آخر، كشف راديو كاتالونيا «راك 1»، المقرب من نادي برشلونة، أمس، بحسب الخبر الذي نقلته صحيفة «أس» الإسبانية أن نادي برشلونة لم يكن بمنأى عن إصابات فيروس «كورونا».

وكشف البرنامج الإذاعي، من خلال مصادر داخل النادي، أن التحاليل التي خضع لها كل اللاعبين وأفراد الطاقم الفني والإداري في النادي في فترة سابقة، كشفت عن خمس إصابات وسط اللاعبين، واثنين من المدربين، وكلهم في الفريق الأول لكرة القدم.

وقال إن المصابين تعافوا الآن، خصوصاً مع بدء التدريبات استعداداً لاستئناف مسابقة «الليغا» في 12 الجاري، لكن من دون الكشف عن هوية المصابين.

وقالت الصحيفة إن القلق يساور النادي بشأن احتمال تعرض من أصيب بالفيروس للإصابة أكثر من غيره من اللاعبين. ولم يتغيب عن التدريبات الحالية لفريق برشلونة سوى لاعب الفريق الاحتياطي، الذي تم تصعيده من الرديف، مونشو، ولم يعلن النادي سبب غيابه، بينما حضر أومتيتي التدريبات رغم إصابة سابقة في الظهر، والأمر نفسه بالنسبة لأنسو فاتي الذي شعر ببعض الآلام في الركبة.

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