رد ناري رسمي من الأهلي على آل الشيخ.. ويقرر إزالة اسمه من القائمة الفخرية

المصدر: أحمد طارق - دبي

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري بياناً بعد انتهاء اجتماعه الذي أقيم اليوم على طريقة الفيديو كونفرنس، ردا على الجدل الدائر حاليا بين رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، وبعض مسؤولي النادي الأهلي، بخصوص العضوية الشرفية لتركي آل الشيخ في الأهلي. وأصدر النادي مجموعة من القرارات كان أبرزها إلغاء العضوية الشرفية لتركي آل الشيخ.

وأكد الأهلي في بيانه الصحافي أنه "انطلاقًا من تقدير مجلس إدارة النادي الأهلي لأعضاء وجماهير النادي، وفي ظل التطورات الأخيرة على الساحة الرياضية، يجد المجلس لزاماً عليه أن يضع أمام الرأي العام عدداً من الحقائق قبل الإعلان عما استقر عليه من قرارات".

وأضاف: "التزم مجلس الإدارة بأعلى درجات ضبط النفس، وترفع كثيراً عن الرد، وهو يتلقى الكثير من الاتهامات الباطلة والمتناثرة حول علاقة تركي آل الشيخ، التي خرجت في كثير من الأحيان عن الإطار الصحيح، من جانب آل الشيخ ذاته، سواءً بالتصريح المباشر تارة، أو بالتلميح تارة أخرى على نحو غير مسبوق، وجاء هذا الالتزام لقناعة المجلس الكاملة بدوره للإسهام في تعزيز العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديراً لمؤسسات الدولة المعنية التي دعمت وباركت هذا التعاون منذ بدايته، في إطار الاستثمار الرياضي والعلاقة المتميزة مع الأشقاء".

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، وكذلك مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي، ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

وقال النادي الأهلي إن مجلس الإدارة اطلع على الاعتذار الكتابي المقدم من محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، عما سبق أن صدر منه من تجاوز ومخالفة قرار مجلس الإدارة بمنع أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية من تناول أخبار النادي، والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إنه بعد المناقشة ورفض خروج سراج الدين عن تقاليد النادي، قرر قبول اعتذاره، مع توجيه اللوم وإنذاره بعدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلاً.

وكشف البيان أنه تم اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.

وشدد البيان في قراره الأهلي على اعتماد توصية اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي وردع كل من تسول له نفسه للتعدي عليها.

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