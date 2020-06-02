مدرب ليفربول يعد أنصار الفريق باحتفال كبير وبحضور المشجعين

المصدر: وكالات

أبدى المدرب الألماني لفريق ليفربول الانجليزي، الألماني يورغن كلوب شغفه لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ووعد أنصار النادي الاحتفال باللقب المنتظر عندما تصبح الظروف آمنة، وبحضورهم.

ويحتاج ليفربول إلى فوزين من أجل ضمان لقبه الأول في الدوري منذ 1990. وتتصدر تشكيلة كلوب الترتيب بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين، وكانت على مشارف ضمان اللقب حسابيا قبل اندلاع أزمة كورونا وتعليق المنافسات في مارس.

وحتى يمكن لرجال كلوب ضمان اللقب بفوزهم في مباراتهم الأولى بعد العودة، إذا خسر سيتي أمام ارسنال في إحدى مباراتين مبكرتين مقررتين في 17 يونيو، وذلك قبل أول جولة كاملة في نهاية الأسبوع.

وقال كلوب لشبكة "بي بي سي": افتقدت كثيرا (كرة القدم)، وهذا أمر لا يصدّق"، متابعا "أعرف انها ليست أهم شيء في الحياة، لكنها شغفي. آمل في أن يتطلع اليها الناس مثلنا". لكن بعد انتظار طويل لاحراز اللقب المرموق، يتعين على ليفربول القيام بذلك دون جماهير، بسبب البروتوكول الصحي المفروض من رابطة الدوري. وتتبقى 92 مباراة لختام الموسم الحالي من "بريميرليغ".

وفي الفترة عينها من السنة الماضية، تجمهر الألوف على الطرق للاحتفال باللقب الأوروبي السادس لليفربول، بعد فوزه في نهائي دوري الأبطال على مواطنه توتنهام.

وشدد كلوب على إقامة احتفال كبير بعد الفوز باللقب المحلي، حتى لو بعد أشهر عدة من انتهاء الدوري، موضحا "إذا أحرزنا اللقب، سنقيم الاحتفال الممكن داخليا، ومع كل جماهيرنا عندما تسمح الأمور بذلك". وتابع "أعد انه إذا حصل الامر (التتويج) سيكون هناك موكب أيضا. متى؟ من يهتم! نحتاج الى يوم يأتي فيه الجميع، وسنقوم بذلك". وأضاف "لا نريد التوقف عن الفوز بعد مباراتين أو أكثر. لا أرى النتائج مجانية، يجب أن نعمل بجهد".

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