تعليق ساخر من صحيفة إيطالية على موقف مرتضى منصور وأزمة “نادي القرن”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت ردود الأفعال على "قضية نادي القرن" التي أثارها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أخيراً بعد مرور 20 عاماً على تتويج الغريم التقليدي الأهلي بلقب نادي القرن في إفريقيا.

وسلطت الصحف العالمية الضوء على القضية وبعضها سخر من توجه الزمالك برفع شكوى للمحكمة الرياضية الدولية للحصول على لقب نادي القرن العشرين، على الرغم من مرور 20 عامًا على صدور القرار.

وأعربت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن دهشتها من شكوى الزمالك، وقالت: “رئيس الزمالك يطلب من هيئة التحكيم الرياضي إلغاء قرار عام 2000 الذي كان كافيا بمكافأة منافسه الأهلي".

وأضافت: "يقال أن الفيلة لها ذاكرة طويلة، ويبدو أن المصريين لا يمزحون، فبعد مرور عشرين عامًا على منح الكاف لقب فريق القرن الأفريقي للأهلي، قرر منافسه التقليدي الزمالك أن يكون هذا اللقب لصالحه".

وكان نادي الزمالك قد أعاد فتح قضية لقب نادي القرن مع وقرر تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم لتجهيز الملف الكامل وبالمستندات من أجل التحك الدولي.

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