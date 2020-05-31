مرتضى منصور يتقدم ببلاغ رسمي ضد سراج الأهلي دفاعاً عن تركي آل الشيخ

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بأنه تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام في مصر ضد عضو مجلس إدارة الأهلي محمد سراج بسبب ما صدر من الأخير تجاه رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ الرئيس الفخري السابق للأهلي، مشيراً إلى أن الأخير قدم خدمات كبيرة للأهلي والزمالك معاً في كثير من صفقات اللاعبين والمدربين

وقال مرتضى منصور لقناة "الزمالك" أمس السبت: "هل يجوز أن تتم إهانة رئيس شرفي؟ أين هذه المبادئ والقيم؟ تم تقديم بلاغ لللنائب العام ضد عضو مجلس إدارة الأحمر، والله العظيم هذا ليس النادي الأهلي".

وكان تركي آل الشيخ ومحمد سراج قد تبادلا تصريحات غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من منشور مما أثار جدلاً كبيراً بين جماهير الأهلي والشارع الرياضي المصري خصوصاً أن آل الشيخ كشف عن أزمات داخل الأهلي تتعلق بملفات لاعبيه حسام عاشور ومؤمن زكريا فضلاً عن سعي آل الشيخ لتدعيم صفوف الفريق بالمدافع الدولي أحمد حجازي مقابل 35 مليون جنيه وسط رفض إدارة الأهلي مما كان سبباً رئيساً في الخلاف.

وكشف مرتضى منصور على فارق المعاملة بين الزمالك والأهلي في التعامل مع من يخدم كلا الناديين، وقال: "حدث خلاف بين تركي وجمهور الزمالك من قبل ولم نسيء له أو نوجه له إهانة، الأبيض نادي قيم ومبادئ التي ضاعت عند مجلس آخر.. أقسم بالله محمود الخطيب رئيس الأهلي ومجلسه كانوا سيفشلون في الوصول إلى مكان عبدالله السعيد لاعب بيراميدز بعدما وقع للزمالك، الذي أتى به هو تركي آل الشيخ وجعله يذهب للأهلي".

وذكر مرتضى منصور مواقف تركي آل الشيخ مع الزمالك، قائلاً: "آل الشيخ جلب للزمالك فرجاني ساسي وحمدي النقاز وكان يدفع راتب المدرب غروس، هل يجوز أن نهينه بعد ذلك؟".

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