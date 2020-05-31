بالفيديو: تركي آل الشيخ يعرض "تلفزيون مكسور" للبيع في مزاد علني!

المصدر: متابعات – محمد الحتو

عرض رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ التلفاز الذي كسره إثر انفعاله غاضباً من خسارته لمباراة تحدي "البلاي ستيشن" التي جمعته مع رئيس نادي النصر السعودي السابق سعود آل سويلم، في المزاد العلني والتبرع بمبلغه إلى جمعية "إنسان" الخيرية.

وقال آل الشيخ على حسابه في "تويتر": "التلفزيون المكسور بنزله مزاد خيري أنا وأخوي سعود آل سويلم وريعه لجمعية إنسان والايتام.. من يشيل لعمل الخير يا أهل الخير".

وتباينت ردود المتابعين على التغريدة فمنهم من أشاد بطرح التلفاز للبيع على الرغم من أنه مكسور لاسيما أن ريعه مخصص لجمعية خيرية، وقال المغرد "محمد الحربي": "يستحق مبلغ كبير لأنه في عمل الخير ولكن اجعلوني أكسب وأشاركم الاجر وانا شراي بخمسة آلاف ريال وليت عندي مبلغ كبير كان دفعت فيه 500 ألف لفعل الخير وكسب الأجر .. كتب الله أجركم ورفع قدركم".

وفي المقابل، اعتبر مغردون بيع تلفزيون مكسور وإن كان ريعه لجمعية خيرية بأنه "استخفافاً بعقول المتابعين"!، كما وصف المغردون "نعم" و"أبو البنات" و"عبدالله البدراني"!.

وكان ملفتاً إقدام عدد من المتابعين على شراء التلفاز، ومنهم "هشام سالم" الذي عرض 160 ألف ريال، فيما دفع مغرد آخر يحمل حسابه اسم "لأجل الوطن" مبلغ 50 ألف ريال.

وكان رئيس نادي النصر السعودي السابق قد تحدى رئيس نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ بمباراة (بلاي ستيشن) خلال الأيام الماضية على أن يذهب ريعها إلى منصة جود الإسكان التي توفر مساكن للأسر المحتاجة في السعودية، وقبل آل الشيخ التحدي لكنه خسر، وأثناء المباراة بدا غاضباً لأسباب تقنية فنهض وكسر التلفاز!.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news