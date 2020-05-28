قائد فريق إنجليزي لكرة القدم يتلقى رسائل تتمنى إصابة رضيعه بفيروس "كورونا"

المصدر: وكالات

كشف قائد فريق واتفورد الانجليزي لكرة القدم تروي ديني أنه تلقى رسائل من أشخاص تتمنى إصابة طفله الرضيع، البالغ خمسة أشهر بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أبدى عدم رغبته بالعودة إلى التمارين استعدادا لاستئناف محتمل للدوري الممتاز.

ورفض ديني العودة حتى من دون احتكاك، منذ أن عاودها واتفورد وأندية الدوري الممتاز الأسبوع الماضي، تحضيرا لاستئناف متوقع للموسم المعلق منذ مارس الفائت بسبب كوفيد-19 خلف أبواب موصدة في يونيو المقبل.

وسبق أن أعرب ديني عن مخاوفه من العودة، خشية من احتمال نقل عدوى "كوفيد-19"، إلى ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر، والذي يعاني من صعوبة في التنفس، حتى قبل الإعلان عن إصابة زميله في واتفورد الجامايكي أدريان ماريابا وموظفَين في النادي بالفيروس. وكان المهاجم الانجليزي (31 عاما) عرضة للانتقادات والكلام الجارح خلال أسبوع "التوعية للأمراض الذهنية".

إذ قال لشبكة "سي إن إن" الاميركية "رأيت بعض التعليقات المتعلقة بابني، حيث قال بعض الناس: أتمنى أن يصاب ابنك بكورونا. هذا الجزء الاصعب بالنسبة لي. إذا أجبتهم، سيقولون (ها قد نلنا منه)، وسيستمرون في فعلتهم".

وتابع "في وقت يتحدث الجميع عن الامراض الذهنية ويقولون (تحدّث، تحدّث بصوت عال، من فضلك تحدث، قمنا بذلك أنا وداني روز (لاعب نيوكاسل) ... وقد نلنا نصيبنا من الانتقادات والكلام الجارح).

وتشير التقارير إلى أن ديني قد يعود إلى التمارين الأسبوع المقبل، فيما كشفت "سي إن إن" انه على تواصل مع جوناثان فان تام نائب كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا، بشأن الاحصاءات التي تشير إلى أن الاشخاص ذوي البشرة السوداء والاقليات العرقية في البلاد اكثر عرضة للاصابة بالفيروس من غيرهم.

وقال ديني "يقوم بأبحاث جيدة جدا، وهناك الكثير من حسن النية من جانبه ليخبرني أنهم سيعتنون بي قدر المستطاع، وفي النهاية، الخطر سيكون موجودا بشكل او بآخر ما إن نعود جميعا الى أعمالنا". وتابع "إجراءات الاقفال التام والتباعد الاجتماعي تعني أن الناس سيكونون دائما معرضين للخطر".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news