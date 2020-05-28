مدرب يفضح المصري ميدو.. "نكتة مع مضيفة طيران تنتهي بشجار لاعبين!"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف مدرب مرسيليا الفرنسي الأسبق خوسيه أنيجو عن شجار نشب بين اللاعب المصري السابق أحمد حسام "ميدو" وزميله في الفريق حينها العاجي ديديه دروغبا بسبب "نكتة" مازح بها الأول مضيفة الطيران خلال سفر مرسيليا لخوض إحدى المباريات.

وقال في تصريحات نقلها موقع "غيت فرنش فوتبول" الفرنسي: "إن ميدو كانت لديه نكات غريبة، كنا عائدين من مباراة في بطولة كأس أوروبا (الدوري الأوروبي حالياُ)، إذ مزح مع مُضيفة الطائرة ثم وبخها، لكن ذلك لم يعجب دروغبا، وكان هناك تشاحن بينهما، والطائرة تحركت وكان قد حدث اضطراب ومُشكلة نتيجة شجارهما".

وأوضح أنيجو الذي يتولى حاليًا منصب رئيس التوظيف الدولي في نادي نوتينغهام فورست الإنجليزي: "ميدو كان لديه أسلوب حياة صحي، لا يعاني من زيادة في الوزن، وعاش الاحتراف كما أراد.. لم يكن لاعبًا مُزعجًا بل كان يبتسم، ولكن بمجرد ألا يُشارك في مباراة، كان يأتي ويتحدث، ويكون متوترا للغاية".

ويعتبر ميدو أحد أبرز نجوم الكرة المصرية الذين احترفوا في أوروبا ومثل أندية عالمية عريقة بحجم أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي وروما الإيطالي فضلاً عن مرسيليا الذي لعب له 34 مباراة في موسم 2003 - 2004 وسجل تسعة أهداف.

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