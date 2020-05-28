بالفيديو.. لاعب سوداني: مهارتي في الاستعراض بالكرة أفضل من رونالدينيو وميسي ورونالدو

المصدر: منصور السندي - دبي

قال لاعب كرة القدم الاستعراضية، المهندس السوداني عبدالله عماد، إنه عاشق لنجمي الكرة العالميين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إلا أنه يعتبر نفسه أفضل في ما يخص الاستعراض بالكرة.

وحظيت أشرطة الفيديو التي يظهر فيها عبدالله عماد وهو يداعب الكرة بمهارة فائقة، في ما يعرف بـ«الاستعراض الحر بالكرة»، بإشادة واسعة تخطت العالم العربي، ووصلت إلى العالم، حيث كان من بين المشيدين به نادي برشلونة الإسباني، وأندية ولاعبون عديدون.

وقال عبدالله عماد لـ«الإمارات اليوم»: «مهارتي في الاستعراض بالكرة أفضل من ميسي ورونالدو، بل حتى من رونالدينيو الذي أعتبره نجمي المفضل».

ويحلم المهندس السوداني بنشر لعبة كرة القدم الاستعراضية على نطاق واسع على مستوى العالم، وأن يكون بلده السودان أحد المسهمين بقوة في هذا الأمر، وقال إنه سيتعاون في هذا الإطار مع إحدى الشركات، لافتاً إلى أنه رغم أن ناديَي الهلال والمريخ يعتبران أكبر ناديين في السودان إلا أنه لم يفكر في اللعب لهما، لأن رغبته كانت دائماً في أن يلعب لأحد الأندية في أوروبا، وقال إنه عاشق للكرة الاستعراضية رغم أن دخلها المادي لا يقارن بالمرة مع الكرة الاحترافية.

واشتهر عبدالله بتشجيع برشلونة، لكنه يعتبر نفسه متفوقاً على ميسي والنجم السابق للكاتالوني رونالدينيو، في الاستعراض بالكرة، وقال: «أنا على استعداد كي أخوض معهما، ورونالدو كذلك، تحدياً خاصاً في الاستعراض بالكرة، وواثق بأنني سأتفوق عليهم، لأن هذا مجالي ولا يمكن لاحد أن ينافسني فيه، بخلاف براعتهم هم في الملعب». وكان مفاجئاً أنه قال إنه لا يرى ميسي أفضل لاعب مهاري في برشلونة بل بوسكيتس.

وأضاف: «أخطط حالياً لنشر العديد من الفيديوهات الجديدة التي سأشرح من خلالها للمتابعين لي على مواقع التواصل الاجتماعي، الفرق بين لعبة كرة القدم وبين الكرة الاستعراضية، بجانب فيديوهات خاصة تحث الجمهور السوداني على البقاء في منازله والالتزام بالإجراءات الصحية حفاظاً على سلامتهم من جائحة (كورونا)».

وبدأت شهرة الشاب السوداني عندما نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على «تويتر» مقطع فيديو له وهو يستعرض بالكرة، وشارك في حملة لتشجيع الناس على البقاء في منازلهم للوقاية من فيروس «كورونا»، كما يتمنى أن يلتقي نجوم الكاتالوني، وكذلك البرازيلي رونالدينيو.

ويبلغ عبدالله عماد 28 سنة، وبدأ مداعبة الكرة في سن صغيرة، لكنه لم يستطع تحقيق حلمه باحتراف الكرة في الملعب، بعد أن انشغل بدراسة هندسة التعدين حين بلغ 18 سنة، فتخصص في تنمية مهاراته في الاستعراض بالكرة.

وكشف أنه تم اختياره، أخيراً، من قبل الاتحاد العالمي للكرة الاستعراضية للتحكيم في بطولة عالمية تقام، يونيو المقبل، عن بعد.

يرى أن سيرجيو بوسكيتس أفضل من ليونيل ميسي في المهارة بفريق برشلونة.

اختاره الاتحاد العالمي للكرة الاستعراضية للتحكيم في بطولة تقام يونيو المقبل عن بُعد.

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