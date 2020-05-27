تصعيد خطير من الأهلي ضد الزمالك بسبب "لقب القرن"

المصدر: سيد مصطفى-دبي

قرر النادي الأهلي المصري، التصعيد ضد غريمه التقليدي الزمالك بسبب النزاع الدائر بينهما على لقب بطل القرن الإفريقي. وتجدد النزاع بين الناديين المصريين، بعد 20 عاما من إعلان الاتحاد الافريقي لكرة القدم اختيار الأهلي ليكون بطل القرن في القارة السمراء.

ويزعم الزمالك أنه الأحق بهذا اللقب، كونه الأكثر حصولاً على البطولات حتى ذلك الوقت قبل عشرين سنة، بتسعة ألقاب مقابل سبعة فقط للأهلي، الا أن تصنيف الاتحاد الإفريقي وقتها اعتمد على حساب النقاط وليس على البطولات.

وكشفت وسائل إعلام وبرامج تليفزيونية أن الأهلي قرر التصعيد من خلال مجموعة من الخطوات، ستبدأ الاولى بتقديم شكوى ضد الزمالك إلى الاتحاد الافريقي ضد ما قام به نادي الزمالك من اعتداء على العلامة التجارية الخاصة به، عندما وضع لافتات في الشوارع، مدعياً أنه نادي القرن، وسيدعم تلك الشكوى بصور وفيديوهات لتلك اللافتات.

ويعتزم النادي الأهلي إقامة دعوى قضائية ضد مسؤولي نادي الزمالك، لاتهام إدارة الأخير، بأنها قامت بتقديم رشاوى إلى موظفين في الاتحاد الإفريقي لمنحهم لقب القرن.

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