أسطورة السلة مايكل جوردان يغضب "بيتزا هت" في سلسلة "الرقصة الأخيرة"

المصدر: حميد نعمان - دبي

أثار تصريح لأسطورة السلة الأميركي مايكل جوردان، حول "تسمم غذائي تعرض له قبل مباراة مهمة بسبب بيتزا"، غضب شركة "بيتزا هت"، كونه تحدث عن إحدى وجبات "البيتزا"، التي تحضرها الشركة. وتحدث جوردان عن الواقعة ضمن حلقات سلسلة "نيتفليكس" (الرقصة الأخيرة)، والتي تعرض حاليا، وتستعرض تفاصيل المشوار التاريخي لأبرز نجم مر على لعبة كرة السلة في العالم.

وتستقطب الحلقات مئات الملايين من المشاهدين حول العالم، وحققت أرقام مشاهدة قياسية. وعن الواقعة قال جوردان إنه تناول إحدى وجبات "بيتزا هت" قبل ساعات من لقاء هام جدا لفريق شيكاغو بولز سنة 1997. وأكد أنه خلال إقامته في فندق بمدينة سالت ليك، تناول "البيتزا"، ثم شعر على الفور بآلام شديدة في المعدة، وقام بالتقيؤ ولم يكن في أفضل أحواله، واضطر لمراجعة الطبيب.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن التصريح أغضب بشدة شركة "بيتزا هت"، كونه يؤثر في سمعتها، بجانب أن التصريح من أسطورة كرة السلة الذي يتابعه مئات الملايين حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة. وقالت الصحيفة إنه تبين أن مدير فرع "بيتزا هت" في سالت ليك، كريغ فايت، هو من حضرها بنفسه لجوردان، وقام بإيصالها إليه في الفندق، بجانب أنه من أنصار فريق جوردان "شيكاغو بولز"، ولا يعقل أن يتآمر على تسميمه غذائيا، كما أنه قال إن التسمم ربما كان بسبب إدمان جوردان على تدخين السيجار بشدة.

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