تعرف إلى أول مباراة لبرشلونة وريال مدريد بعد أزمة “كورونا”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ينتظر جمهور كرة القدم عودة الحياة إلى الكرة الأوروبية بشكل عام بعد عودة الكرة الألمانية في تجربة مثيرة وناجحة ولكنها من دون جمهور، ومن البطولات التي ينتظرها الجمهور هو الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وبهما الفرق العالمية التي تشهد جماهيرية كبيرة في العالم أجمع مثل ريال مدريد،ن برشلونة، ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وغيرها من الفرق.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعطت الضوء الأخضر للدوري الاسباني ليتم استئنافه بداية من 8 يونيو المقبل، بعد توقفه منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وبذلك يعود الدوري الإسباني بالجولة 28، بحلول برشلونة ضيفًا على ريال مايوركا.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني ويحل فريق ريال مدريد في المركز الثاني بالرغم من فوزه على برشلونة في أخر كلاسيكو إلا أنه لم يحافظ على فارق النقطة ليعود إلى المركز الثاني، وكانت من المفترض أن تكون مباراة برشلونة يوم 14 مارس الماضي على ملعب إيبروستار، ولكن تم تأجيل الدوري من هذه الجولة.

أما ريال مدريد فسوف يستضيف إيبار، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعد أن كان من المفترض أن تقام المباراة يوم 13 مارس الماضي.

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