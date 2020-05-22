زيدان وبوكيتينيو على مسافة واحدة من تدريب مدريد ونيوكاسل

المصدر: محمد الحتو - دبي

يرتبط مصير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو ببعضهما، بعد التقارير البريطانية التي تتحدث عن رحيل محتمل لزيدان عن تدريب ريال مدريد في حال فشل في التتويج ببطولة مع «الميرينغي»، في وقت تتركز الأضواء على بوكيتينيو المقال من تدريب توتنهام ليحل بدلاً منه اعتباراً من الموسم المقبل.

المفارقة أن كلا المدربين تلقى عرضاً بمبلغ يفوق

الـ20 مليون دولار سنوياً لتدريب فريق نيوكاسل الانجليزي الذي تجري عملية انتقال ملكيته من رجل الأعمال مايك آشلي إلى صندوق الاستثمارات السعودي مقابل 360 مليون دولار.

وذكرت صحيفة «إيفينينغ ستاندرد» البريطانية أن «إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، اشترطت على زيدان التتويج ببطولة على الأقل، في الموسم الحالي إذا أراد البقاء في منصبه»، خصوصاً أن النادي الملكي يخشى أن يخرج بلا بطولات للموسم الثاني على التوالي.

ويتأخر الريال بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة على لائحة الدوري الإسباني، فيما خسر على أرضه في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 1-2، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، ما يرجح خروجه من بطولته المحببة مبكراً.

وفي حال حصول السيناريو الأسوأ لمدريد، سيحل بوكيتينيو خلفاً لزيدان، فيما يتجه الأخير لقبول عرض نيوكاسل الذي يتلهف للتعاقد مع «زيزو»، بحسب صحيفة «ديفنسا سنترال» الإسبانية التي قالت: «إن نيوكاسل يخطط لإغراء زيدان بضعف راتبه الحالي

(25 مليون دولار سنوياً)، لإقناعه بالتخلي عن مهمة تدريب ريال مدريد، وقيادة المشروع السعودي الجديد».

وأضافت الصحيفة أن «نيوكاسل يسعى إلى بناء فريق منافس على البطولات من خلال ارتباط اسم النادي بمفاوضات مع لاعبي برشلونة، البرازيلي فيليب كوتينيو والفرنسي أنطوان غريزمان، ولاعب ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل».

وقاد زيدان فريق ريال مدريد في يناير 2016، قبل أن ينفصل عنه في مايو 2018، ثم عاد إليه في مارس 2019، ويمتد عقده مع النادي الملكي حالياً حتى يونيو 2022، وحقق «زيزو» مع «الميرينغي»‫ إنجازاً تاريخياً غير مسبوق من خلال الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، ولقب الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مرتين، وعلى الصعيد الفردي فاز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2017.‬

‫25‬

‫مليون دولار سنوياً تغري زيدان للرحيل عن ريال مدريد الموسم المقبل.‬

2022‬

‫العام الذي ينتهي فيه عقد المدرب الفرنسي مع النادي الملكي بشهر يونيو.

بقاء زيدان مع ريال مدريد مشروط بالحصول على بطولة في الموسم الحالي.

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