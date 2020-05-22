سحب رسم ساخر لفيروس كورونا مستوحى من شعار أولمبياد طوكيو

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

سُحب رسم ساخر لفيروس كورونا المستجد مستوحى الى حد كبير من شعار دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، من التداول أمس، بعدما أثار جدلاً وانتقادات من اللجنة المنظمة.

ويمزج الرسم بشكل لا لبس فيه بين الشكل العلمي لخلية الفيروس، والشعار الدائري باللونين الأزرق والأبيض لدورة الألعاب التي كان من المقرر أن تستضيفها طوكيو صيف العام الجاري، وتم إرجاؤها الى الصيف المقبل بسبب تبعات جائحة «كوفيد-19».

واعتبرت اللجنة المنظمة للأولمبياد ان الرسم لا يراعي مشاعر الناس حيال وباء تسبب في وفاة أكثر من 325 ألف شخص حول العالم، ويشكل أيضاً انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.

ونشر الرسم على الصفحة الأولى لمجلة تصدر عن نادي المراسلين الأجانب في اليابان. وأعلن رئيسه خلدون الأزهري، أمس، ان النادي قرر سحب الرسم من التداول وإزالته عن موقعه الالكتروني، بعد نصيحة محاميه بأن دفاع النادي عن عدم خرقه حقوق الملكية الفكرية من خلال هذا الرسم، «ليس قوياً» بما يكفي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news